Questa mattina sono stati donati, dall'Associazione In Ricordo di Daniele ODV, al reparto di Malattie Infettive (primario dott.ssa Miriam Lichtner) del Santa Maria Goretti, dei saturimetri utili per verificare l'ossigeno nel sangue.

"Ringrazio sempre di cuore le persone che da anni ci sostengono, permettendoci di portare a termine i nostri numerosi progetti. Per chi volesse aiutarci – dice Antonietta, mamma di Daniele e presidente dell'Associazione – stiamo raccogliendo contributi per l'acquisto di ferri chirurgici per la sala operatoria di Oculistica (primario dott. Massimiliano Sepe), sempre del Goretti. Il costo di questi strumenti è di euro 17.169,00. Grazie di cuore a tutte le persone che contribuiranno".