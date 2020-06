A inizio maggio è stato completato il prolungamento del marciapiede in via Carroceto, strada di ingresso agli istituti superiori di Aprilia che ogni giorno (almeno nell'anno scolastico) vede transitare migliaia di studenti. I lavori, disposti durante i mesi di lockdown dall'amministrazione comunale, soddisfano il consigliere di Aprilia in Azione Davide Zingaretti che mesi scorsi, facendosi carico delle istanze degli studenti, sollecitò la realizzazione del marciapiede. "Il 30 agosto 2018 presi parte ad un sopralluogo presso il polo delle Scuole Superiori di Aprilia per discutere insieme all'assessore ai Lavori Pubblici e al Dirigente del settore - spiega Zingaretti - il problema della viabilità pedonale per gli studenti. quel momento feci presente la necessità di un marciapiede nel tratto che collega il Liceo Meucci al supermercato adiacente. Una zona che, soprattutto nel periodo delle piogge, è costantemente allagata e ciò costringe gli alunni a camminare in mezzo alla strada rischiando costantemente incidenti con le auto. Dopo vari solleciti effettuati nel corso di questi due anni, ecco il marciapiede. Un piccolo risultato per mettere in sicurezza il flusso pedonale degli studenti. Spero che questo intervento dia il via ad una messa in sicurezza e ad una riorganizzazione di via Carroceto in vista della riapertura delle scuole superiori. Grazie all'Assessore e ai funzionari degli uffici per l'intervento".