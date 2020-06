È stato necessario l'intervento della Polizia, questa mattina alle 10 presso l'ambulatorio Asl di Piazza Celli, per calmare gli animi e per distanziare numerosi cittadini in fila per entrare nella struttura e usufruire dei servizi sanitari.

A protestare per quanto stava accadendo, sono gli stessi utenti, che dichiarano di essersi ritrovati ammassati, a pochi centimetri di distanza l'uno dall'altro - tra cui diversi anziani - per proteggersi dal sole ormai estivo.

Tra i cittadini in fila, anche Vincenzo Armeni, noto ai più come Nonno Vincenzo, referente del Comitato Etico Peter Pan e autore di proteste per il diritto alla salute e per rendere la città più accessibile ai diversamente abili. "Siamo ammassati a 30 centimetri di distanza per un po' di ombra - ha dichiarato - state calpestando i nostri diritti".