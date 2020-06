Si intitola Let's Save The Music l'iniziativa targata Radio Web Latina e associazione Minerva, con il patrocinio di Confcommercio Lazio Sud, Confcommercio Latina, Confcommercio Lazio Sud Professioni. Un progetto con cui le due realtà sostengono i musicisti, la musica locale e le imprese con un'iniziativa pensata per riportare gli artisti, e gli eventi live, nei locali di Latina e in diverse location come strade, piazze e il lungomare.

Il progetto, nato con l'intento di aiutare due categorie seriamente colpite dall'emergenza Covid-19, ossia i ristoratori, titolari di locali e pub e i musicisti, prevede una raccolta fondi, attraverso una piattaforma di crowdfunding, per sostenere la ripartenza della musica dal vivo in città e, speriamo, in tutta la provincia. Un fondo salva musica che servirà a contribuire alla ripartenza di due tra i settori economici più colpiti in modo che gli artisti potranno tornare a lavorare, i titolari di locali e ristoranti non avranno altri costi da sostenere, ma potranno offrire un servizio in più ai propri clienti che potranno ritornare a godere dell'ottima musica suonata dalle tante band locali durante le serate estive.

"Energia positiva e costruttiva, questo si respira in Minerva – afferma la portavoce dell'associazione, Donatella De Persis. Stiamo imparando a convivere con le restrizioni sociali e sperimentiamo nuovi modi di stare insieme; siamo concentrati sulla gestione degli stravolgimenti determinati dalla pandemia ma anche orientati verso la progettazione della ripartenza. Minerva sta ultimando la programmazione, anche a livello provinciale, di un folto calendario di eventi culturali e sociali che si svolgeranno sul territorio: da un importante evento di beneficenza in favore del Reparto Pediatrico dell'Ospedale SM Goretti, all'allestimento di mostre temporanee di pitture e sculture sino ad una iniziativa innovativa nel suo genere, ovvero il progetto Let's Save The Music – spiega ancora Donatello De Persis – per cui ringraziamo Antonella Ruscello, fondatrice di Radio Web e membro di Minerva, e ideatrice di questo bel progetto. Un'iniziativa che, siamo sicuri, avrà un grande successo e, grazie al quale, riusciremo a riportare un po' di linfa ad un settore, quello della musica, troppo spesso abbandonato a se stesso".

"Radio Web Latina nasce per promuovere i musicisti locali e gli eventi live della città di Latina e dintorni – spiega Antonella Ruscello fondatrice di Radio Web. Di fronte alla situazione che si è venuta a creare con l'emergenza sanitaria non potevo rimanere ferma. Ecco perché mi sono sentita in dovere di fare, nel mio piccolo, qualcosa che potesse aiutare concretamente gli artisti a ripartire con il loro lavoro. Un progetto tanto interessante quanto impegnativo per questo ho scelto di rivolgermi all'associazione Minerva che da anni, ormai, è impegnata sociale e nella promozione della cultura e delle eccellenze del nostro territorio. Ringrazio, dunque, Minerva che ha visto nel mio progetto qualcosa di nobile e di utile e per questo mi ha aiutato a realizzarlo. Un grazie speciale va al Presidente, Annalisa Muzio e alla portavoce Donatella De Persis, e all'associazione tutta per la fiducia e l'impegno profuso in questo progetto".

Dello stesse avviso Annalisa Muzio, Commissario di Confcommercio Latina. "La nostra associazione – commenta la Muzio - è da sempre al fianco delle imprese e delle attività commerciali, così come è al fianco del comparto musica con Confcommercio Lazio Sud Professioni che partecipa attivamente a questa iniziativa. Ecco perché abbiamo accolto con enorme entusiasmo il progetto proposto da Antonella Ruscello e Radio Web Latina che ringrazio di vero cuore per l'impegno manifestato. Ringrazio Confcommercio Lazio Sud ed il Presidente Giovanni Acampora per aver voluto sposare, fin dal primo momento, questa iniziativa".

Per partecipare alla raccolta fondi Let'S Save The Music si possono fare donazioni, anche piccole, andando sul sito (CLICCA QUI). Sarà possibile seguire la campagna anche sui profili Facebook di associazioneminervalt e su radioweblatinaofficial.