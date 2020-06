Anche ieri i volontari del Nucleo Protezione Civile di Priverno sono entrati in azione, questa volta per salvare un rapace, un gheppio per la precisione, della famiglia del falco. Il volatile era ferito all'ala sinistra e impossibilitato a volare.

Dopo la segnalazione da parte di un cittadino, il presidente dell'associazione Gianni Sciscione ha contattato il Centro di Tutela della Fauna Selvatica dei Carabinieri Forestali del lago di Fogliano per segnalare l'accaduto. Due volontari, Manuel e Mariano, raccolto l'animale ferito si sono recati presso il Centro di Fogliano affinché potesse ricevere le cure appropriate.

Il recupero di tali esemplari riveste particolare importanza ai fini della tutela della biodiversita.