"Sono stata trasferita a Roma alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali e mi occuperò dei servizi informatici del Corpo Nazionale - spiega Modesto - Spero che la collaborazione con I Vigili del Fuoco possa essere sempre costante e leale come è stata durante la mia permanenza a Latina".

Dopo circa tre anni al Comando dei vigili del fuoco della provincia di Latina, il comandante Clara Modesto lascia il ruolo, passando "il timone" a Stefano Smaniotto. Il passaggio di consegna si terrà lunedì 29 giugno, in una cerimonia chiusa al pubblico per le misure di contenimento del Coronavirus.

