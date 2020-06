Oggi pomeriggio, nei giardini del Comune, il sindaco Damiano Coletta e gli assessori Cristina Leggio e Simona Lepori hanno incontrato i referenti di quartiere e i rappresentanti delle associazioni e delle aziende che durante la Fase 1 dell'emergenza Covid-19 hanno fatto parte della rete di solidarietà LatinaPerLatina.

"L'incontro si è svolto nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale ed ha rappresentato l'occasione per l'amministrazione di porgere un sentito ringraziamento a tutte quelle persone che volontariamente si sono messe a disposizione, sotto il coordinamento del Comune, per far fronte all'emergenza sociale causata dal lockdown" si legge nella nota del Comune. "Il sindaco ha salutato tutti i presenti consegnando a ciascuno di loro un attestato di ringraziamento a nome di tutta la città".