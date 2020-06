Nella giornata di oggi, quale delegato del sindaco di Anzio, l'assessore Velia Fontana ha ritirato ad Alba Adriatica la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, concessa per il quinto anno consecutivo alla città di Anzio dal comitato tecnico-scientifico dei pediatri italiani presieduto dal professor Italo Farnetani, unico esempio simile in provincia di Roma.

All'evento di Alba Adriatica, che si è svolto in totale sicurezza nel parco pubblico cittadino sul Lungomare Marconi, sono intervenuti diversi primari di Pediatria di ospedali italiani ed europei, insieme a numerosi sindaci e assessori, provenienti da tutta Italia.

«E' stato un grande onore - afferma l'assessore Velia Fontana - rappresentare la città di Anzio in un evento nazionale di grande rilevanza, a conferma degli importanti obiettivi raggiunti dall'amministrazione. La Bandiera Verde, oltre che una certificazione ambientale e turistica, riveste anche un notevole significato sociale con la nostra Anzio che si conferma meta turistica ideale in Italia per le famiglie con bambini».

La Bandiera Verde, lo ricordiamo, viene assegnata, ogni anno, alle spiagge a misura di bambino, secondo i parametri dell'acqua pulita, dei fondali bassi, della presenza dei giochi, di aree a disposizione dei bambini, di locali, gelaterie e ristoranti nelle vicinanze delle spiagge.

Chiaramente, la soddisfazione per la conquista del vessillo è stata espressa anche dall'assessore alle Politiche ambientali, Giuseppe Ranucci.