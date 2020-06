È stato pubblicato pochi minuti fa il video con cui Tiziano Ferro ha voluto rappresentare il Lazio Pride al Global Pride 2020. Il cantautore di Latina è stato scelto come uno dei due rappresentanti dell'Italia al GlobalPride 2020, la maratona dell'orgoglio gay e Lgbt in programma quest'oggi in tutto il mondo.

Il cantautore di Latina, che parteciperà per il Lazio Pride, sarà affiancato da Valdimir Luxuria, che invece parteciperà per il Molise Pride.