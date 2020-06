Nuovi orari da rispettare per le attività di Pontinia, che ora dovranno chiudere entro l'1:30. Il provvedimento era stato preannunciato dal sindaco Carlo Medici in una diretta Facebook e l'ordinanza è stata ora pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente ed è già esecutiva.

«Nonostante l'apparentemente favorevole andamento della situazione epidemiologica nel Lazio attesti l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, è opportuno – si legge nel provvedimento – procedere con una rivalutazione della situazione per evitare di generare situazioni di potenziale rischiosità di contagio legate al progressivo ripristino delle attività economiche e sociali a seguito dell'incremento della presenza di persone nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività».

Si specifica quindi che il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone è da "compensare" con adeguate misure di prevenzione, specie negli ambienti a maggiore esposizione del rischio, anche per la potenziale creazione di assembramenti. Per queste motivazioni il primo cittadino ha deciso di rivedere (e revocare) la precedente ordinanza che non poneva dei limiti orari.

Col nuovo atto, le attività di ristorazione, sia per somministrazione sul posto che per asporto, potranno restare aperte dalle 4 del mattino fino all'1:30 del giorno successivo tutti i giorni della settimana compresi domeniche e festivi. Per quanto riguarda invece il mercato settimanale, i limiti sono dalle 7 alle 14.