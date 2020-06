Si è svolto questa mattina, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il passaggio di consegna tra il comandante Clara Modesto, trasferita alla Direzione Centrale di Roma, e Stefano Smaniotto, da oggi alla guida dei vigili del fuoco di Latina.

La cerimonia, in forma privata per il rispetto delle misure di sicurezza anti covid, si è svolta nella Sede Centrale di Latina alla presenza del solo personale in servizio. Sono stata trasferita a Roma alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali e mi occuperò dei servizi informatici del Corpo Nazionale - spiegava alcuni giorni fa il Comandante Modesto, annunciando il suo trasferimento - Spero che la collaborazione con I Vigili del Fuoco possa essere sempre costante e leale come è stata durante la mia permanenza a Latina".