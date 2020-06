Al termine della celebrazione della Santa Messa presso il Monumento ai Caduti e i saluti delle autorità, è stato deposto un mazzo di fiori e messa a dimora una pianta in memoria delle vittime del Covid-19.

Le due giornate, la prima svolta domenica scorsa in località Boschetto, sono state organizzate dall'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sez. Brigadiere Ezio Lucarelli M.O.M.C di Rocca Massima presieduta da Mario Coi, dall'associazione "La Castagna di Rocca Massima", presieduta da Maurizio Cianfoni, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione della Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Un momento di grande raccoglimento e di unione, nei giorni scorsi a Rocca Massima, per la seconda giornata in memoria delle vittime del Covid-19 nel borgo storico.

