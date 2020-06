L'emergenza Coronavirus è quasi terminata e perciò il sindaco di Aprilia allunga gli orari di chiusura delle attività di ristorazione. Il primo cittadino con l'ordinanza 171 del 29 giugno ha disposto la chiusura degli esercizi di somministrazione alle 2.00 di notte, modificando il precedente atto che prevedeva le serrande abbassate all'una.

Un provvedimento pensato per venire incontro alle esigenze di birrerie, ristopub, gelaterie e bar in vista del periodo estivo: da giovedì 2 luglio partiranno infatti le isole pedonali in centro, che prevederanno la chiusura al transito delle auto di piazza Roma, di via dei Lauri e delle altre strade principale. L'isola pedonale sarà istituita due volte alla settimana: giovedì dalle ore 19.30 alle 24.00 e venerdì dalle 19.30 all'1.00, ed è probabilmente anche per questo che il sindaco ha deciso di allungare gli orari. L'ordinanza verrà applicata su tutte le attività di ristorazione sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie e piadinerie), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, domeniche comprese.