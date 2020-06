Attività di ballo all'aperto, sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono pronte a riaprire, a partire da domani, nel territorio comunale di Latina. Lo ha disposto il sindaco Damiano Coletta, con apposita ordinanza, la quale risponde ad un'altra ordinanza, questa volta della Regione Lazio in merito alla ripresa delle attività economiche, produttive e sociali a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Bisognerà però seguire determinate regole: tali attività dovranno svolgersi assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Inoltre, le attività in questione non potranno chiudere oltre l'1.45 e l'orario dovrà essere esposto in modo ben visibile alla clientela.