Infine, anche ad Artena da domani si tornerà a pagare per il parcheggio sulle strisce blu: originariamente, l'amministrazione voleva ripristinare il servizio il 18 maggio, ma poi si decise per il prolungamento dello stop fino alla giornata odierna.

Nella vicina Velletri, invece, i parcheggi a pagamento sono tornati attivi a partire dallo scorso 3 giugno: in questa data, tra l'altro, sono stati attivati i nuovi parcometri di ultima generazione che accettano, oltre alle monete, il pagamento con app, carte di pagamento o di credito e il sistema contactless. In più, è stato attivato anche il sistema Easy Park, utilizzabile con una apposita App.

Gli stalli di colore blu, come di consueto, saranno a pagamento tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Nelle domeniche e nei giorni festivi, invece, la sosta sarà gratuita ovunque.

Nella città della Sagra del Fungo porcino, il ritorno in vigore della sosta a pagamento, dopo la sosta stabilita con l'inizio del lockdown a causa dell'emergenza Coronavirus, è stato annunciato ieri attraverso il sito istituzionale del Comune e i canali social dell'ente.

A partire da domani mattina, a Lariano e ad Artena, si tornerà a pagare per parcheggiare sulle strisce blu.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli