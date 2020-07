Consegnato alla Regione Lazio il primo dei 72 nuovi treni di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che entro il 2024 garantiranno il rinnovo totale della flotta regionale. Il nuovo treno Rock, dotato di 602 posti a sedere, è spazioso ed ecosostenibile e sarà impiegato sulle linee FL1 (Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma – Cesano/Viterbo).

Alla cerimonia di consegna a Roma Termini hanno partecipato Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio, Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Regione Lazio, Gianfranco Battisti, Amministratore delegato e DG di Ferrovie dello Stato Italiane, Orazio Iacono, Amministratore Delegato e DG Trenitalia, e Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia.

"Il trasporto regionale è per noi la grande sfida sulla quale concentrarci. È sul trasporto regionale che dobbiamo fare la differenza. E lì che ci costruiamo la nostra reputazione è lì che dobbiamo fare la differenza perché è lì che costruiamo la nostra reputazione". Così l'ad di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti nel corso della presentazione del primo treno Rock di Trenitalia per la Regione Lazio. "È uno dei 600 treni a livello nazionale che abbiamo messo in campo per il trasporto regionale che è la vera priorità dal punto di vista aziendale - ha aggiunto - Dobbiamo fare in modo di garantire e recuperare quel gap qualitativo che abbiamo avuto in questi anni sui pendolari, ma dobbiamo, soprattutto, lavorare in prospettiva per creare le condizioni per redistribuire i flussi del trasporto pendolari. Lo possiamo fare con treni come questo che hanno standard di qualità molto alti, sono ecologicamente sostenibili, recuperabili al 97%, e rappresentano quel tassello in più che aiuterà davvero a cambiare il modo di viaggiare dei pendolari in Italia" ha concluso Battisti.

Più confortevoli e più scattanti

Nel Lazio il 13% delle persone sceglie il treno per i propri spostamenti e con circa 350mila viaggiatori al giorno è la seconda regione in Italia per passeggeri trasportati. I nuovi treni più capienti e confortevoli aumenteranno sensibilmente il numero dei posti a sedere fino al 53% in più rispetto ai treni precedenti.

Treno Rock con un cuore green

Non solo capienti ma anche ecologici. I nuovi treni, infatti, sono sostenibili e riciclabili. Permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono riciclabili fino al 97%. Inoltre al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette.

La nuova App Trenitalia

Di recente è stata introdotta da Trenitalia un'app che permette di conoscere in tempo reale, grazie al counter digitale, il numero dei posti disponibili a bordo dei treni regionali. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l'andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone in questa fase dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.