"Finalmente oggi dopo una Commissione Trasparenza, ovviamente chiesta dalla minoranza, abbiamo appreso con chiarezza che il Comune di Latina è il gestore del porto canale di Rio Martino". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanna Miele. "Infatti, lo scorso marzo, una nota della Regione sostiene: "Dalla Regione Lazio con la recente legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", è stato stabilito, fra l'altro, all'art. 7, che a decorrere dal 30 giugno 2020, sono attribuite ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi relativi "il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente".

"Dopo numerose insistenze, dunque, siamo arrivati finalmente a chiarire questa situazione delle competenze per la gestione del porto di Rio Martino. Dispiace dover rilevare, ancora una volta, la lentezza di questa amministrazione comunale che da mesi è al corrente di questa propria competenza, ma che nulla ha fatto per dare seguito alla disposizione legislativa della Regione Lazio. Inoltre, un Consorzio di operatori ha presentato una istanza alla Provincia di Latina per poter gestire una parte degli ormeggi. Da mesi attendevano risposta e a quanto pare il Comune di Latina sono in queste ore si sta attivando. Adesso chiediamo al Sindaco e all'amministrazione tutta di spiegare bene cosa intendono fare col porto di Rio Martino, per la sua gestione, per il destino dei diportisti. E' il momento di assumersi le responsabilità che fino a ora sono state abilmente aggirate".