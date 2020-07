Oggi, in particolare, saranno solo le zone interne a essere interessate da possibili temporali, grandinate e vento, mentre domani tutto il territorio regionale potrebbe subire gli effetti del passaggio di una perturbazione.

E' questo il motivo per cui la protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo a partire dal pomeriggio di oggi e per le prossime 18-24 ore su tutto il Lazio.

