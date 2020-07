Da lunedì 6 luglio e fino a martedì 4 agosto lungo la via Pontina, in entrambi i sensi di marcia, ci saranno restringimenti di carreggiata e chiusure al traffico. Il motivo: saranno allestiti dei cantieri per le potature e lo sfalcio dell'erba.

E' questa la notizia resa nota quest'oggi dall'Anas e pubblicata sui canali Social del Comune di Pomezia.

Gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra Roma e Latina, ossia tra il chilometro 10+550 (Eur) e il chilometro 68 (altezza Borgo Piave), sia in direzione Terracina che in direzione della Capitale.

«Si informa la cittadinanza - si legge nella nota - che la SS 148 Pontina sarà interessata da lavori urgenti per la conservazione delle condizioni di sicurezza mediante interventi di sfalcio d'erba e potature lungo le pertinenze e aree di svincolo dal chilometro 10+550 al chilometro 68+000. Anas ha pertanto disposto il restringimento della carreggiata destra, la chiusura al traffico e il restringimento della carreggiata sinistra, direzione Roma e Terracina, su tutte le corsie e la chiusura di una o due corsie in funzione delle lavorazioni, mediante cantiere fisso e mobile, compresa la deviazione del traffico sulle complanari e la parzializzazione o chiusura delle rampe di svincolo».

Il tutto, come detto a partire dal 6 luglio e fino al 4 agosto 2020.