Sarà curato e presto tornerà a volare l'esemplare maschio di gheppio consegnato ieri al Centro recupero fauna selvatica di Fogliano dai volontari Anc Sabaudia. Il rapace diurno è stato trovato da alcuni residenti nella frazione di Molella, Comune di Sabaudia, che subito si sono attivati per evitare che divenisse preda di altri animali. I volontari Anc coordinati dal maresciallo Enzo Cestra hanno chiamati dai residenti hanno quindi preso in consegna il gheppio per poi trasportarlo a Fogliano.

Preso in consegna dai Carabinieri Forestali sarà ora curato come i molti animali che "alloggiano" nel Centro recupero e che poi una volta guariti vengono liberati spesso alla presenza delle scuole. Questo per sensibilizzare anche i più piccoli rispetto problematiche come il bracconaggio spesso causa del ferimento degli animali.