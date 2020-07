«I lavori di manutenzione nei filtri dei dearsenificatori sono terminati. Lunedì saranno effettuate le analisi per verificare la percentuale di arsenico nell'acqua. Pertanto , in via precauzionale, continuiamo ad utilizzare l'acqua delle autobotti per gli usi alimentari, fino all'ufficializzazione dei risultati, prevista tra martedì e mercoledì». E' l'annuncio del sindaco di Cori Mauro De Lillis con cui, poco fa, ha riferito che i lavori del gestore presso il Serbatoio "ex-Simbrivio", per la sostituzione del materiale filtrante sono ultimati.

Erano iniziati il 29 giugno e a seguito dell'impossibilità di controllare la concentrazione di arsenico il sindaco aveva ordinato di non usare l'acqua destinata al consumo alimentare umano sull'intero Comune di Cori ad eccezione di Giulianello approvvigionata da altra fonte. Continueranno quindi fino a mercoledì, ad essere presenti autobotti in piazza Signina, piazza Croce, piazza del Comune e via San Rocco.