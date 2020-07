Si è spento questa notte all'età di 91 anni il maestro Ennio Morricone. Da tutto il mondo, dalle celebrità a chi semplicemente ha amato la sua musica stanno arrivando centinaia di messaggi di cordoglio e ricordo, per il grande musicista e compositore Premio Oscar. Era nato a Roma ma originario di Arpino in provincia di Frosinone

Dalla lunga collaborazione con Sergio Leone iniziata nel 1964 a Quentin Tarantino che lo porta il 28 febbraio 2016 a ricevere Premio Oscar alla Migliore colonna sonora composta per The Hateful Eight, quella di Morricone non è stata mai "solo" musica ma una eccezionale narrazione emozionale caratterizzata da una vita propria in grado di accompagnare fotogramma dopo fotogramma i grandi capolavori del cinema. In mezzo decine di capolavori tra cui la colonna sonora di Mission (1987) e de La Leggenda del Pianista sull'Oceano (2000) entrambe vincitrici del Golden Globe per la migliore colonna sonora. Per non parlare poi di film del calibro de Gli intoccabili, di Brian De Palma e ancora La Cosa John Carpenter per cui scrisse le musiche e ancora Nuovo Cinema Paradiso e Malena.

Il maestro Morricone era ricoverato da alcuni giorni presso una clinica romana a seguito di una caduta che gli aveva comportato la frattura di un femore. I funerali saranno celebrati in forma privata ""nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza" hanno fatto sapere dalla famiglia.

Il premier Giuseppe Conte ha commentato dalla sua pagina Facebook: "Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema."

"Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com'eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno." (Ennio Morricone)