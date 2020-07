Il paradiso è qui. A pochi passi da tutto: storia di una cartolina dal cuore dell'Italia. Nell'ultimo lembo di provincia di Latina che accompagna verso la Ciociaria, sulla Monti Lepini, Prossedi covid free conquista Hollywood e guarda negli occhi la Germania. Il piccolo centro che conta poco più di mille abitanti, è un angolo tanto sconosciuto quanto affascinante che punta a diventare un tesoro. E' collegato con tutto: l'autostrada, il mare, l'arte, la pace. Quando Paola Staccone, 45 anni, appassionata di cultura, ha pubblicato un post su Facebook dove scriveva Brillant idea, a proposito di vivere e trascorrere le vacanze a Prossedi, le risposte sono subito arrivate. Una sfilza di «like», sorrisi e cuoricini, a partire da Helosie Wilson, attrice statunitense, folgorata dalla descrizione di un posto dove tranquillità e bellezza vanno d'amore e d'accordo. Come è finita? Ieri la Wilson che vive alcuni mesi all'anno a Roma, era a Prossedi: vuole comprare una casa dove trascorrere il fine settimana e ricaricare le batterie magari trovando ispirazione e dove vuole portare un Festival Internazionale di Teatro all'aperto. Un esperimento avvenuto sia in Toscana che in Corsica. Ieri è stata l'occasione per una passeggiata e per toccare con mano un sogno che può diventare realtà.

Ma non è finita: a metà luglio a Prossedi - sempre grazie a quel post che ha fatto il giro del mondo - aspettano un produttore tedesco di Francoforte molto conosciuto a livello internazionale che cerca un casale antico da ristrutturare. Anche lui strizza l'occhio. Per comprare casa sembra che ci sia la fila: a breve dagli Stati Uniti è annunciata una coppia: lei è una ballerina di flamenco e lui invece è un musicista rock. Aria buona, tavola, il mare a pochi passi grazie al collegamento con la superstrada, la stazione ferroviaria di Fossanova vicina e poi Prossedi e la sua storia. Il sindaco elenca i punti di forza di un piccolo centro che valorizza un patrimonio per molti inesplorato. «E' un riconoscimento importante quello che stiamo ottenendo -spiega il sindaco Angelo Pincivero - speriamo di aprire il centro storico agli stranieri che possano avere interessi economici e culturali e per noi questa potrebbe rappresentare una grande apertura». Prossedi vuole sedurre ancora con le sue bellezze. Intanto ha già conquistato americani e tedeschi. «It's beautiful and full of potential», sono state le prime parole di Heloise. Bellissimo e pieno di potenzialità, ha detto. Uno spot migliore non poteva esserci. (Nella foto il sindaco Pincivero insieme all'attrice Wilson ieri a Prossedi).