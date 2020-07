Il decreto prevede che alcune opere pubbliche vengano sbloccate con una «corsia preferenziale» su ispirazione del cosiddetto «modello Genova», quello adottato per ricostruire in tempi rapidi il ponte Morandi crollato. L'autostrada Roma Latina e la Bretella con l'A1 sono tra queste.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli