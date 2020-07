Covid-19, il Comune di Sabaudia è pronto a partire con il tracciamento e la prenotazione sulle spiagge libere. Con una determina è stato infatti deciso di avviare «l'affidamento della fornitura di un'applicazione software per la gestione della prenotazione dello spazio/spiaggia e mantenimento degli elenchi delle presenze in funzione del tracciamento sanitario per l'emergenza sanitaria Covid-19». Spesa presunta, 15mila euro iva compresa.

Nelle scorse settimane, il Comune ha invitato nove operatori economici reperiti tramite web, Mepa o dall'elenco dei fornitori che in precedenza risultavano già affidatari di servizi informatici. Gli interessati avrebbero dovuto fornire una versione demo della App poi valutata dagli uffici comunali per meglio capire quale fosse più adatta a Sabaudia rispetto al mantenimento degli elenchi delle presenze in funzione del tracciamento sanitario per l'emergenza sanitaria Covid-19.

Quattro le proposte presentate seguite poi da un'offerta tecnica ed economica basata su specifiche indicazioni in base alle esigenze dell'amministrazione e desunte dalle diverse riunioni svolte con le varie strutture comunali. In ultima istanza l'offerta migliore è stata ritenuta quella della ditta "Taal S.r.l." di Roma. Ora, come preannunciato dal sindaco Gervasi, il Comune è pronto a partire con la App per una migliore regolamentazione delle spiagge libere. Gli ultimi fine settimana sono stati particolarmente caotici, difficile evitare sugli arenili senza ombrelloni, il problema degli assembramenti. Con la App e il controllo in spiaggia si cercherà quindi di limitare il problema, confidando nel buon senso dei singoli.