Lavori in vista nel campo sportivo A. Ballarin di Mezzomonte. Il Comune di San Felice Circeo è pronto ad investire ben 496.000 euro per il rifacimento del manto erboso. La cifra è piuttosto consistente. Allo stato attuale la pavimentazione del campo di calcio a 11 in erba naturale non verserebbe in buone condizioni.

Sarebbe necessario un intervento di adeguamento al fine di rendere utilizzabile il campo per sostenere allenamenti intensivi e gare agonistiche dei campionati di calcio organizzati dalla Figc – Lega Nazionale Dilettanti. Il progetto prevede un intervento applicando le richieste della Lega Nazionale Dilettanti «per la partecipazione ai campionati di serie D e le disposizioni in base al regolamento Lnd Standard per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale di ultima generazione, nonché al regolamento degli impianti sportivi del Comitato Olimpico nazionale Italiano».

Circa 300mila euro saranno reperiti tramite assunzione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, il restante, sarà finanziato dal Comune.