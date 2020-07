La Provincia di Latina diffida la Regione Lazio sul caso Rida Ambiente, chiedendo di rettificare il parere di silenzio-assenso contenuto nella determinazione che autorizza l'ampliamento dell'impianto di rifiuti. È questo ciò che è emerso questa mattina nel corso della commissione Ambiente, una seduta che ha visto la partecipazione ad Aprilia del presidente della Provincia Carlo Medici e del provinciale dirigente Claudia Di Troia. Nel corso dell'audizione Medici ha spiegato che via Costa ha chiesto una rettifica del parere contenuto nell'atto. Assente invece l'altro invitato all'audizione, l'assessore regionale al ciclo dei Rifiuti Massimiliano Valeriani, sostituito ironicamente da una sagoma di cartone.

Il sindaco Terra e tutto il Consiglio comunale ritengono infatti scandaloso l'ampliamento e contestano fortemente la Regione Lazio che ha autorizzato la richiesta di variante della Rida. "Ieri abbiamo chiesto alla Regione Lazio la rettifica dei pareri, perché non si può assumere come positivo un parere non dato, non si può - afferma Medici - affermare che un parere si intende è favorevole perché non rilasciato. Noi avevamo richiesto integrazione documentali per esprimerci. Ed anche noi siamo rimasti delusi vedendo che la conferenza dei servizi chiusa così velocemente, le indicazioni concordate e suggerite sono state bypassate"