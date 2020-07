Sulle spiagge di Sperlonga arrivano i cani bagnino. Ad annunciarlo, ieri, un post sulla pagina Facebook dell'Ente. Si tratta di un progetto che coinvolgerà, oltre al Comune, la Sics (scuola italiana cani salvataggio-Tirreno). Nei mesi di luglio e agosto, questi ultimi metteranno a disposizione le unità cinofile in ausilio e affiancamento ai presidi di sicurezza balneare tradizionali. «Garantire sicurezza e tranquillità agli ospiti delle spiagge e del mare di Sperlonga è da 24 anni (bandiera blu Fee) una priorità. Il l mare nostrum è attraente e affascinante per tutti ma a volte con vento e correnti nasconde delle insidie che mettono a rischio la vita delle persone. È necessario fare sempre di più e meglio per evitare che una vacanza si trasformi in una tragedia. Avere la possibilità di aumentare i livelli di sicurezza della balneazione con la presenza del più fedele amico dell'uomo è per noi motivo di grande soddisfazione. Ancor più sostenere lo sforzo, il lavoro, la passione dei volontari della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. È emozionante vederli in azione un unicum inscindibile tra uomo ed animale, una perfetta sintonia che vale la pena di osservare anche in addestramento».

«Siamo molto felici – commenta Roberto Gasbarri, responsabile Sics Area centro-meridionale - del nostro ingresso nel dispositivo di sicurezza di Sperlonga, una delle perle del Tirreno, da anni Bandiera Blu. Siamo convinti che, grazie alla disponibilità del Comune e ai già alti standard dei servizi messi a disposizione, ci siano tutti gli elementi per lavorare bene e conseguire ottimi risultati».