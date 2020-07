Anche i nuovi arredi e la cura del decoro sono segni di attenzione nel quadro della buona vivibilità di una città. È stata inaugurata ieri alla presenza del sindaco Damiano Coletta, dell'assessore a decoro, manutenzioni e lavori pubblici Emilio Ranieri e della dirigente comunale del servizio Decoro Micol Ayuso, che si è occupata del progetto, l'area fitness del Parco San Marco di Latina.

Nell'area verde alle spalle dell'ospedale Santa Maria Goretti sotto la pineta al confine con il chiosco, sono stati installati gli attrezzi per l'allenamento all'aperto così come era stato annunciato a inizio lavori dall'assessore Emilio Ranieri. Una struttura per appendersi, un vogatore e altri strumenti certificati per gli allenamenti sportivi e progettati per resistere alle intemperie, particolarmente appetibile in un'area che è molto utilizzata da podisti amatoriali e agonisti per i circuiti di corsa in vista delle gare. Ora per tanti sportivi c'è la possibilità di allenarsi come se fossero in una palestra all'aperto, usando i macchinari messi a disposizione dal Comune di Latina. Per l'area per lo sgambamento dei cani bisognerà invece ancora attendere

"Il parco, dopo la riqualificazione avvenuta in questi anni, diventa sempre più moderno e funzionale, è importante qualificare luoghi di aggregazione".

I lavori dell'area fitness rientravano nel progetto più ampio dell'amministrazione pensato per i parchi pubblici di Latina e per attrezzare un'area fitness e una di sgambamento cani. La seconda area dove è prevista questa zona attrezzata è nel Parco Susetta Guerrini oasi Q4-Q5, anche questa un'area verde frequentemente utilizzata da podisti e atleti.