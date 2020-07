Scarichi abusivi al Circeo in prossimità del canale Rio Torto, Legambiente chiede all'amministrazione comunale di intervenire. In base ai dati raccolti nell'acqua di fronte a Viale Europa e Via Gibraleon, in prossimità della foce di Rio Torto, sono stati individuati, parametri fecali oltre il doppio del limite concesso dalla normativa: il punto è stato quindi classificato come "fortemente inquinato". Si tratterebbe come già riscontrato lo scorso anno, quando era intervenuta anche l'Arpa, di un problema dovuto a scarsa depurazione o allacci fognari abusivi.

La problematica era già stata riscontrata lo scorso anno ma dall'associazione ambientalista precisano: "Non consegniamo patenti di balneabilità per le quali già esistono gli organi competenti, né tantomeno vogliamo dire che tutto il mare di San Felice Circeo sia inquinato; poniamo l'attenzione su una situazione puntuale e reale". I volontari hanno comunque voluto esporre uno striscione.