La crisi economica causata dall'emergenza Covid-19 ha visto l'Amministrazione Comunale di Priverno interfacciarsi con tutte le realtà imprenditoriali del paese in videoconferenze di scambi di idee che hanno portato a trovare soluzioni per "reinventarsi", promuovendo l'economia locale sfruttando sempre di più quel canale digitale capace di viaggiare molto lontano, verso lo sviluppo di un territorio che non aspetta altro che di riemergere.

Il Comune di Priverno, ha così deciso di realizzare una piattaforma e-commerce da mettere a disposizione delle attività commerciali della città di Priverno, delle imprese, promuovendole, agevolando la digitalizzazione dei processi di vendita e ampliandone il raggio di azione.

La piattaforma e-commerce è rivolta a tutti per proporre merci e prodotti, ma anche servizi e professionalità attraverso una gestione semplice e sicura.

Il sito web inoltre farà da cassa di risonanza alla città di Priverno, promuovendo gli eventi pianificati sul territorio comunale, attraverso un blog multi-autore che raccoglierà i contributi dei commercianti e del Comune stesso.

Lo stesso blog potrà essere usato dai commercianti anche per comunicare eventuali offerte e/o promozioni sulle loro attività.

Una sezione sarà completamente dedicata alla promozione turistica della città.

La copertura delle spese del progetto sarà completamente sostenuta dalle indennità del Sindaco, degli Assessori e della Presidente del Consiglio Comunale.