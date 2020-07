Il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina potrebbe vivere una fase di concretezza grazie ad una iniziativa di Ance Latina. L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della provincia di Latina, guidata da Pierantonio Palluzzi, ha infatti annunciato di avere dato mandato all'architetto Massimo Rosolini e all'ingegner Giovanni Andrea Pol, di redigere il progetto per il nuovo ospedale di Latina che verrà presentato nelle prossime settimane.

«Un modo – ha spiegato in una nota lo stesso presidente dell'Ance, Pierantonio Palluzzi – per passare dalle parole ai fatti». Il progetto verrà messo a disposizione della comunità pontina e di chi, speriamo dal fronte delle istituzioni, vorrà servirsene per accelerare un iter altrimenti lungo e farraginoso. Insomma, sarebbe un enorme passo in avanti che in realtà, visto quanto ha precisato Ance Latina, parte da lontano. L'impegno dell'associazione di categoria nasce da tempo, almeno un anno e mezzo fa, quando nei locali dell'Università di Latina, che è poi diventata partner dell'iniziativa, è stato presentato il primo corso di Alta Formazione in appalti pubblici.

«Un lavoro straordinario – spiegano dall'Ance - che ha portato la partecipazione di decine di dipendenti della pubblica amministrazione e rappresentanti di imprese del territorio pontino che hanno avuto l'occasione di confrontarsi con importanti professionisti e rappresentanti istituzionali che operano nel settore e che, in alcuni casi, prendono parte attivamente alle scelte che lo regolano».

Al termine del percorso i partecipanti sono stati invitati ad elaborare una tesi proprio sull'ipotesi di un progetto di partenariato pubblico-privato in linea con il Codice degli Appalti e legato, neanche a dirlo, al nuovo ospedale di Latina. Idee da mettere in campo in maniera concreta, hanno evidentemente ritenuto quelli di Ance che nella nota stampa in cui annunciano il progetto sottolineano come "le conoscenze acquisite durante il Corso di Alta Formazione e le tesi finali redatte dai gruppi di tecnici, professionisti, rappresentanti di imprese che vi hanno preso parte, costituiscono oggi la base fondante di una importante iniziativa di Ance Latina che ha dato incarico all'architetto Massimo Rosolini e all'ingegnere Giovanni Andrea Pol di predisporre il progetto del nuovo ospedale".

Come noto – sottolineano ancora da Ance Latina - il Comune di Latina ha a disposizione un terreno, su un'area di proprietà della Regione Lazio, per l'edificazione di servizi ospedalieri. Quest'area si trova nella zona di Borgo Piave. Ance Latina, grazie alla collaborazione con l'architetto Rosolini e l'ingegner Pol, ha voluto predisporre il progetto del nuovo ospedale in conformità con le caratteristiche dell'area già individuata.