Al largo, sarà offerta una corona di fiori alla Madonna del Carmine, lanciata in mare secondo la tradizione. Con questi gesti la comunità terracinese, in particolare la marineria locale, vuole esprimere la sua secolare devozione alla Madonna del Carmine.

L'effigie, accompagnata dal vescovo Crociata, sarà imbarcata su un peschereccio per iniziare alle ore 21 la classica processione in mare delle barche.

La Santa Messa inizierà alle ore 19 nella chiesa del Santissimo Salvatore, al termine la statua della Madonna (per tradizione insieme a quella di San Rocco) sarà trasferita al vicino porto con un corteo di alcune auto, al posto della processione a piedi, per garantire le prescrizioni contro la diffusione del Covid-19.

Oggi pomeriggio, a Terracina, il vescovo Mariano Crociata presiederà la celebrazione per la festa della Madonna del Carmine.

