Trappole contro gli incivili, beccati e sanzionati alcuni cittadini a Velletri. E' lo stesso sindaco Orlando Pocci a complimentarsi con gli operatori della polizia locale e della Volsca, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti "per aver identificato e sanzionato diverse persone intente ad abbandonare i rifiuti.

"Le foto che vedete – scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco - riprese da un sistema mobile di sorveglianza, sono riferite a piazza San Salvatore luogo martoriato spesso dall'inciviltà dei pochi cittadini che non rispettano le regole. Altri interventi di identificazione e sanzione sono stati eseguiti presso i giardini di via Metabo che sono spesso oggetto di abbandono di rifiuti indecente. Confermo che abbiamo intensificato i controlli anche nelle aree esterne alla città in particolare contro chi abbandona i rifiuti in prossimità dei raccoglitori di abiti usati. Ricordo a tutti che la raccolta di abiti usati è una delle migliori pratiche di economia circolare, gli abiti vengono riciclati e usati anche per sostenere progetti umanitari da parte di Humana People to People Italia la Onlus che gestisce il servizio a Velletri".