Le premesse, però, non sono delle migliori. Alcune settimane fa s'è svolta l'asta per l'isola ecologica all'interno dell'azienda. Si partiva da una base di 12,5 milioni di euro ma l'asta è andata deserta. Nemmeno la società che sembrava interessata si è presentata. A questo punto bisogna capire se si sia trattato di una mossa tattica, che mira ad abbassare il prezzo a base d'asta, oppure se sia un passo indietro definitivo, il che significherebbe un addio completo alla vendita di questa isola ecologica.

Tante le novità che si sono succedute negli ultimi mesi. La più interessante è quella del cambio dei giudici che si stanno occupando del concordato preventivo richiesto dalla Corden ai creditori. I nuovi magistrati hanno preso ulteriore tempo per revisionare tutto il materiale lasciato dai colleghi e la nuova data cerchiata in rosso dai sindacati sul calendario è quella del novembre 2020, quando dovrebbe arrivare una risposta definitiva sul concordato.

Problemi vecchi e nuovi per la Corden Pharma. Lo stabilimento di Sermoneta è dal 2018 alle prese con una crisi industriale che mette a rischio attualmente oltre 100 posti di lavoro. La situazione dell'azienda pontina non è migliorata durante gli ultimi mesi e anzi l'emergenza Covid ha reso se possibile ancora più complessa la soluzione della crisi all'interno della Corden.

