Formia baciata dalla fortuna, arriva una vincita da 75mila euro. Infatti, nell'ultimo fine settimana, grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal, è stato centrato uno dei due "14" realizzati al Totocalcio in Italia. La vincita - riferisce Agimeg - è stata possibile grazie al sistema "Caffè Bitti Formia", diviso in 10 quote, che ha totalizzato oltre al 14, anche 5 "Punti13" 10 "Punti12" e il Nove per una vincita di € 7.526 a quota. Estate fortunata quindi per chi ha messo la quota che ora potrà godersi le vacanze con i soldi della vincita.