E' previsto l'intervento, tra gli altri, dell'assessore alle attività produttive Simona Lepori, del presidente della Commissione Welfare, Emanuele Di Russo e del Presidente della Commissione Commercio, Marco Cappuccio nonché il Presidente Nazionale ANA, Ivano Zonetti, e il Segretario Nazionale ANA, Marrigo Rosato. L'incontro scaturisce dalla «necessità di porre in essere le giuste iniziative di rilancio del comparto degli ambulanti a Latina dopo l'emergenza del coronavirus che ha inflitto un colpo durissimo all'intero settore».

Si terrà lunedì pomeriggio al Park Hotel l'incontro tra l'Associazione nazionale ambulanti e il Comune dedicato alla gestione dei mercati in città in considerazione delle regole previste dalla nuova fase imposta dalle misure restrittive del coronavirus e dalla nuova Legge Regionale Testo Unico del Commercio pubblicato il 6 novembre del 2019.

