L'ampliamento concesso alla Rida Ambiente, ma anche il delicato tema della gestione dei rifiuti della Provincia di Latina. Sono questi gli argomenti che verranno trattati domani mattina a partire dalle 11.15 in via Costa. Il presidente della commissione per lo Sviluppo e la tutela del territorio Domenico Vulcano ha convocato una nuova seduta del tavolo provinciale, dando seguito a quanto anticipato al termine della seduta della scorsa settimana.

"Il punto all'ordine del giorno – spiega il presidente della commissione e consigliere Domenico Vulcano – riguarda analisi e valutazioni per l'individuazione di nuovi siti, oggetto di dibattito del Tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti. Ancora una volta voglio confermare la strada della trasparenza e del confronto diretto dei membri della Commissione, con spirito di dialogo e collaborazione per la salvaguardia e tutela del territorio come obiettivo comune, onde evitare scelte e decisioni piovute dall'alto".