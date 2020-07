L'amministrazione comunale dice «sì» alla proposta di intitolare la sala ragazzi della biblioteca a Roberto Fiorentini, il ricercatore universitario e portavoce di Europa Verde scomparso a Washington nel dicembre 2019 dove da poco aveva ottenuto un prestigioso incarico alla National Gallery of Art.

L'assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, che presiede la commissione Toponomastica, ha infatti accolto con favore la proposta partita dall'associazione Napo87 e ha spiegato che l'intenzione dell'amministrazione è quella di supportare questa richiesta. «Ho appreso dalla stampa l'esistenza di un'iniziativa tesa ad intitolare la sala ragazzi a Roberto Fiorentini. Condivido pienamente la proposta - ha scritto su un post facebook l'assessore - e dopo aver interpellato il sindaco Terra e l'assessore alla Cultura, abbiamo deciso di attivarci per dar seguito a quanto messo in piedi dall'associazione culturale». Il primo passo sarà quello di rientegrare la commissione Toponomastica con la nomina dei membri mancanti, per poi convocarla nel più breve tempo possibile e sottoporre la proposta.

Nel frattempo prosegue la raccolta firme promosso dall'associazione per dare forza e sostegno alla proposta di intitolazione di un pezzo della biblioteca, per questo oggi in occasione dello Shopping Day a partire dalle ore 19.30 verrà allestito un banchetto pubblico in via Marconi (angolo Poste) per raccogliere le firme.