C'è una frase che ritorna: «Per me è molto importante il lavoro di squadra».

Il Prefetto Maria Rosa Trio saluta la provincia di Latina con una conferenza stampa nella quale ripercorre le tappe più importanti della sua permanenza e, come prevedibile, si sofferma molto sul periodo dell'emergenza Covid che «ha oltremodo rafforzato la mia idea del lavoro di gruppo, dove tutti abbiamo condiviso ogni passaggio, ogni scelta e questo credo abbia fatto la differenza».

Va a Lecce la Trio a ricoprire lo stesso incarico ma promette che tornerà in provincia di Latina: «Anche se solo per le vacanze tornerò, è un luogo cui mi sono molto affezionata e al quale ho cercato di dare il massimo della professionalità e dell'impegno; e in questo mi ha molto aiutato la squadra dei collaboratori del mio ufficio». Non mancano riferimenti ad interventi specifici, dall'aggiornamento della mappa dei siti produttivi a rischio di incidenti rilevanti, al piano sicurezza per le gallerie ferroviaria sulla linea Roma-Formia, al controllo dei centri di accoglienza straordinari per migranti che anche nel periodo più allarmante per la diffusione del Covid sono stati adeguatamente tutelati. Molti ringraziamenti del Prefetto, oltre che allo staff di piazza della Libertà anche ai sindaci, alla Asl e alle forze dell'ordine