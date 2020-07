"Attraverso i bandi – spiega il sindaco Paola Villa - saranno ristrutturati i Criptoportici e la torre di Castellone. In dirittura d'arrivo anche l'illuminazione della fontana di San Remigio. Il patrimonio monumentale della città deve essere di supporto all'attività balneare e collinare per una ripresa economica e turistica".

"Il Cisternone è anima pulsante della città. La sua riapertura ci rende meno ‘orfani' di bellezza – commenta il vice sindaco e assessore alla Cultura Carmina Trillino - L'amministrazione sta lavorando con attenzione al recupero e alla valorizzazione dei nostri siti archeologici, molti dei quali finora carenti per sicurezza e tutela. Ripulita e rivalorizzata l'area archeologica di Caposele, sottoscritto il protocollo d'intesa con la Soprintendenza/Mibact per la tomba di Cicerone, ripensata sull'arte contemporanea e sul centro culturale la torre di Mola. La città di Formia può e deve accettare la sfida di essere protagonista di bellezza".

Riaprirà domenica 26 luglio, il Cisternone Romano di Formia. Infatti, dopo i lavori di manutenzione e messa in sicurezza, la cisterna più antica del mondo torna a essere visitabile previa prenotazione consultando le modalità su Sinus Formianus.

