Nella giornata di oggi sono state svolte le prove di carico propedeutiche alla riapertura. La viabilità è stata ripristinata rendendo il ponte transitabile ad eccezione per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. I lavori erano stati avviati lo scorso 4 giugno.

Sono finalmente conclusi i lavori per la sistemazione del Ponte Garigliano che era stato chiuso a seguito di danneggiamenti dovuti ad un incidente. Lo ha fatto sapere Anas, società del Gruppo FS Italiane. Nel corso dei lavori sono stati inoltre sostituiti i tiranti del ponte nel tratto del comune di Minturno, sulla statale 7 "Appia", rimasto fortemente danneggiato a seguito di un incidente stradale.

