Dopo anni e anni di eventi quest'anno l'Estate Veliterna non ci sarà.

Lo si evince da una recente delibera di Giunta attraverso cui il sindaco Orlando Pocci e gli assessori di Velletri hanno annullato l'atto di indirizzo delle scorse settimane, volto proprio a organizzare nel più breve tempo possibile gli appuntamenti estivi.

Il motivo è chiaro e ben specificato nell'atto: «Vista la situazione attuale e il permanere delle prescrizioni e delle stringenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intenzione di questa amministrazione garantire la sicurezza dei cittadini».

Insomma, proprio il permanere dello stato d'emergenza legato alla pandemia da Coronavirus ha portato a un ripensamento rispetto all'organizzazione della kermesse che, ogni anno, ha radunato nelle vie del centro storico e nelle piazze di Velletri migliaia di cittadini e di visitatori delle località vicine.

In questa sede, però, non si può non evidenziare come le intenzioni del Comune erano le migliori possibili: lo scorso 18 giugno, infatti, il dirigente del II settore dell'ente, proprio per organizzare in tempo utile le attività connesse all'organizzazione della kermesse, aveva pubblicato un avviso utile a manifestare interesse per la partecipazione al "Programma per l'organizzazione della manifestazione denominata ‘Estate Veliterna 2020' da parte di associazioni no profit e Pro Loco", con scadenza fissata entro le ore 12.00 dello scorso 3 luglio.

«A oggi - spiegano sindaco e assessori nella delibera - non è possibile procedere alla realizzazione dell'iniziativa vista la situazione attuale e il permanere delle prescrizioni e delle stringenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Dunque, l'appuntamento è rimandato al 2021 e l'amministrazione saprà farsi trovare pronta per promuovere gli eventi, iniziando fin d'ora a programmare il futuro, con un occhio di riguardo anche al Natale veliterno.