Avreste mai immaginato di restare seduti a godere delle fresche serate estive, magari chiacchierando con un amico o con il vostro partner, e ricaricare al contempo il vostro smartphone con la batteria all'1%?

Bene, se ancora non lo avete fatto, vi basta andare a Roccasecca dei Volsci e toccare con mano, nei pressi di uno dei centri storici più caratteristici della provincia di Latina, una novità hi-tech davvero rivoluzionaria.

In via della Repubblica, infatti, è stata installata ed è in funzione da alcune ore la prima panchina "Smart". Ad annunciarlo è stato il sindaco, Barbara Petroni: «La panchina Smart è retroilluminata ed è dotata di porte usb per ricaricare i vostri smartphone».

Si tratta di un premio proprio per via della Repubblica, risultata vincitrice del concorso "Illumina la tua strada".

Ora, dunque, non resta che "approfittare" di questa panchina hi-tech: basta raggiungere Roccasecca dei Volsci e, magari, sorseggiare anche un buon caffè fra i vicoli del paesino ausono!