«L'emergenza del Covid-19 ha anticipato e accelerato alcuni importanti cambiamenti sociali economici e di relazioni, il nostro modo di fare impresa deve essere quindi aggiornato - è stato il primo commento a caldo del neo presidente -. La Federlazio ha già dimostrato, con lungimiranza, di sapersi evolvere radicalmente ed è pronta per le sfide che il futuro andrà a proporre. La responsabilità che i colleghi imprenditori mi hanno accordato mi dà la giusta carica per affrontare questo momento».

E' Marco Picca il nuovo presidente di Federlazio Latina per il triennio 2020-2023.

