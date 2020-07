Una famiglia di Latina con tre figli, più un quarto in affido condiviso, rischia di trovarsi senza casa perché non trova qualcuno che sia disposto ad affittare loro un appartamento. Proprio così, nonostante un'entrata fissa. Dopo tanti sacrifici pensavano di avere trovato la serenità quando Nicola, nei mesi scorsi, è stato assunto a tempo indeterminato. Lui lavora come operatore ecologico per l'azienda Abc, ma nonostante la busta paga, la gente continua a guardare lui e la sua famiglia con diffidenza perché, con tre bambini da gestire, la moglie non lavora. E c'è persino chi non si fida a lasciare loro l'appartamento in affitto con tutti quei figli.



«Quello che ci sta succedendo è incredibile - spiega proprio Nicola - Abbiamo trovato tante agenzie immobiliari che ci hanno dato una mano, ma ogni volta i proprietari di casa si tirano indietro. Più di una volta ci è capitato persino di doverci riprendere l'acconto sull'affitto versato perché non ci volevano nei loro appartamenti: la risposta è sempre la stessa, che non diamo garanzie a sufficienza perché la nostra è una famiglia monoreddito. Non nascondo che in passato mi è capitato di avere qualche difficoltà a pagare l'affitto, ma ero rimasto senza lavoro. Non pensavo che potesse succedermi una cosa simile proprio ora che ho un contratto a tempo indeterminato».



Fatto sta che Nicola e la sua famiglia, entro una ventina di giorni, dovranno lasciare l'appartamento in cui vivono attualmente perché il proprietario, avvisandoli per tempo, ha chiesto di rientrarne in possesso. Pensavano di trovare una soluzione in tempi ragionevoli, invece il preavviso non è bastato loro per stipulare un nuovo contratto. Nel frattempo hanno cercato anche un aiuto da parte del Comune, ma dopo avere inviato un'email alla segreteria del Sindaco, sono ancora in attesa di un cenno di risposta.