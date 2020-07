Terminato il restyling della rotonda di Capo Portiere, collocata all'inizio della principale strada di accesso al litorale di Latina.

L'opera è stata realizzata grazie all'iniziativa e al contributo di alcuni degli operatori di Capo Portiere, che hanno voluto fornire nuova luce a quello che è il biglietto da visita del litorale: Hotel Fogliano, Hotel Miramare, Hotel Tirreno, Gelatilandia al mare, Ristorante BBeQ.

"Semplice e al contempo di buon gusto il nuovo decoro floreale della rotonda, che è stata ufficialmente inaugurata alla presenza degli stessi operatori e degli assessori comunali alle attività produttive, Simona Lepori, e all'ambiente, Dario Bellini - si legge nella nota del Comune - I due rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno ringraziato le attività commerciali protagoniste dell'iniziativa, sottolineando come grazie agli investimenti e alla collaborazione tra i vari operatori del litorale, sia stato possibile rivalutare l'intera area di capo Portiere che ruota intorno a piazzale Loffredo, diventato ormai punto di attrazione e di riferimento dell'estate latinense grazie ad una diversificata offerta di notevole rilievo qualitativo. Gli amministratori hanno anche confermato l'impegno del Comune per riqualificare ulteriormente il litorale, anche attraverso il ripascimento per combattere già l'erosione in entrambi i lati del litorale già nelle prossime settimane e che resta il principale nemico per gli imprenditori del litorale stesso. Dal canto loro, gli operatori di Capo Portiere hanno confermato e rilanciato la loro sinergia che porterà a nuove iniziative di intrattenimento nel corso dell'estate, con la prospettiva di tenere vivo tutto l'anno l'interesse per il litorale e la possibilità per i cittadini di Latina e non solo di godere di adeguati servizi al mare".