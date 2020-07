Torre Astura si conferma una delle location più attrattive d'Italia, oltre che la spiaggia più bella del Lazio. Nella selvaggia zona di Nettuno al confine con Latina, infatti, dal 4 al 7 agosto ci saranno le riprese di una nuova serie tv firmata Cattleya. L'annuncio è arrivato dal Comune, con una nota attraverso cui è stata anche comunicata la chiusura della spiaggia dal 4 al 7 agosto 2020. Una nota in cui si precisa che la fiction sarà trasmessa prossimamente su Sky.

Dall'ente non è stato svelato il nome della serie tv, ma spulciando il web un'ipotesi potrebbe essere fatta. E se dovesse arrivare la conferma, si tratta di un'opera grandiosa, con attori di un certo rilievo.

Infatti, Torre Astura potrebbe essere la location di punta di "Domina", la serie tv che nel 2021 sarà trasmessa su Sky Atlantic e vedrà come protagonista, nei panni di Livia Drusilla, la bellissima Kasia Smutniak. In più, il cast - come si evince dal sito di SkyTg24 (La stagione 2020/2021 su Sky) - sarà composto anche da Isabella Rossellini, Liam Cunningham e Claire Forlani. Cattleya, in particolare, è executive production service dell'opera prodotta da Fifty Fathoms e Sky Studios.

Tra l'altro, le riprese di "Domina" sono ricominciate proprio nelle scorse ore, come si evince da questo articolo di oggi di "cinematographe.it" (Domina: riprendono a Cinecittà le riprese della serie Sky).

"La splendida location di Torre Astura torna a essere teatro di grandi produzioni televisive e cinematografiche - hanno invece evidenziato dal Comune di Nettuno -. Dopo capolavori immortali, come 'Cleopatra' del 1963 con protagonista Elizabeth Taylor, e pellicole mainstream più recenti come il 'Pinocchio' di Matteo Garrone, Torre Astura sarà lo scenario di una nuova serie televisiva. Nel mese di agosto inizieranno le riprese di una produzione di alto livello firmata Cattleya, che ha scelto uno dei tratti più belli e caratteristici della nostra costa. Una location di prestigio e dall'immenso valore artistico e paesaggistico, già scelto dalla Maison Valentino e dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli come set per immortalare le sue creazioni. Dal 4 al 7 agosto non sarà possibile accedere alla pineta e alla spiaggia di Torre Astura per consentire le riprese di questa serie televisiva che vedremo prossimamente su Sky".