Stessa Buona notizia per i familiari, ovvero moglie e due figli dell'impiegato. A darne comunicazione il sindaco Paola Villa. "E finalmente - scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook - sono arrivati gli esiti dei tamponi dei dipendenti del Comune di Formia, tutti negativi. La notizia diventa ancora più bella, perché anche la famiglia, del nostro secondo dipendente positivo al covid, o meglio la moglie ed i figli, sono tutti negativi. E allora buon sabato a tutti, buon 1 Agosto..W Formia ed un abbraccio a tutti i dipendenti del Comune che hanno vissuto ansie e paure".

Una buona notizia per il comune di Formia. Sono appena arrivati gli esiti dei tamponi ai quali sono stati sottoposti i dipendenti comunali che lavoravano nello stesso dipartimento del dipendente di 53 anni ritrovato positivo alcuno giorni fa. Ebbene tutti negativi.

