Ci sono traguardi che provocano una gioia incontenibile, altri che una volta raggiunti producono un turbinio di emozioni e malgrado la soddisfazione si lasciano dietro anche un velo di malinconia. Questo lo stato d'animo che si respirava venerdì scorso all'interno degli uffici del Comune di Aprilia. Dopo 35 anni di lavoro, la maggior tempo come impiegata nella segreteria del sindaco, Patrizia Rossi ha deciso di lasciare, avendo raggiunto gli anni necessari per la meritata pensione. Ad annunciarlo, non senza un velo di commozione, è stato proprio il sindaco Antonio Terra, che ha voluto dedicare un saluto speciale alla dipendente che lo ha assistito negli ultimi otto anni.

«Oggi – ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina facebook - è l'ultimo giorno di lavoro per Patrizia Rossi, dipendente comunale dal 1988, memoria storica del Comune di Aprilia e colonna portante degli uffici di segreteria del Sindaco. Da quando sono primo cittadino – e anche prima – la professionalità di Patrizia ha accompagnato il mio lavoro con dedizione, tanto da rappresentare per me, insieme ai collaboratori più stretti, quasi una seconda famiglia. Anche per questo, non senza un velo di tristezza, oggi voglio ringraziarla per il lavoro e l'aiuto che ha saputo assicurare in tutti questi anni, augurandole una buona (e meritata) pensione».

Patrizia ha iniziato il suo lavoro presso gli uffici di piazza Roma 35 anni fa, presso l'ufficio urbanistica all'epoca retto dall'assessore Rosario Raco. Con l'elezione di Gianni Cosmi – e per la maggior parte del tempo della sua lunga carriera – ha proseguito la sua attività presso la Segreteria del sindaco, mostrandosi sempre una assistente leale, discreta e capace. «Sono felice, emozionata ma anche stordita – ammette Patrizia, perché non mi sarei mai aspettata tanti attestati di stima da parte dei compagni di lavoro, ma anche di persone che ho incontrato poche volte. Dopo tanti anni dietro la scrivania, che ieri ho congedato con un solenne inchino, mi sembra strano pensare ad un weekend senza tornare al lavoro, a quella che per me è diventata una seconda casa. Auguro al Comune di Aprilia di poter lavorare sempre al meglio e con la stessa serenità nella quale ho avuto la fortuna di lavorare. Ringrazio i miei colleghi e il mio Sindaco, una persona giusta e per bene». A Patrizia un abbraccio e un sincero augurio anche da parte della nostra redazione